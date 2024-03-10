ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 03:02  •  4074 просмотра

Read in English

Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

Дипломаты из стран-членов НАТО предложили Европе составить план и пересмотреть оборонные возможности на случай, если бывший американский президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в США и по его решению страна выйдет из Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на дипломатов, передает УНН.

Детали

По словам собеседников издания, в случае выхода США из НАТО другие страны, такие как Великобритания, должны будут занять позицию лидера в сфере европейской безопасности. Один из дипломатов сказал The Telegraph, что европейским странам следует обратить внимание на соответствие их военного оснащения требованиям времени.

Контекст

10 февраля на встрече со сторонниками в Южной Каролине Дональд Трамп рассказал, что на заседании с лидерами стран НАТО, когда он занимал должность американского президента, его спросили, защитят ли США альянс в случае угрозы со стороны России, если член объединения не будет платить взносы на оборону. Господин Трамп ответил отрицательно.

Трамп заявил, что будет поощрять рф атаковать союзников по НАТО, которые мало платят: в Белом доме отреагировали 11 февраля 2024, 11:48 • 37583 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
yuzhnaya-karolinaЮжная Каролина
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  131235 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  133438 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  134373 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  165583 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  90571 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  108890 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110624 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108425 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109512 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130787 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

  •  4074 просмотра
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

  •  3578 просмотра
США отразили массированный удар дронов хуситов

США отразили массированный удар дронов хуситов

  •  6166 просмотра
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

  •  5992 просмотра
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

  •  5773 просмотра
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

  •  7824 просмотра
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

  •  11855 просмотра
В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

  •  10279 просмотра
В России загорелся газопровод

В России загорелся газопровод

  •  11986 просмотра
Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции

Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции

  •  10076 просмотра

Популярные

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

Нардеп: Таганрогский авиазавод и самолет А-50, который был там на модернизации - уничтожены

  •  79344 просмотра
Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

Швеция впервые после вступления в НАТО совершила военный полет у границ России

  •  101449 просмотра
Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

  •  87854 просмотра
Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

Мемуары принца Гарри и Бритни Спирс номинировали на Британскую книжную премию

  •  48323 просмотра
Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий

  •  79447 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  146318 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  153184 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  165583 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  183598 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  187521 просмотра

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

политика •   •  4074 просмотра
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.

Технологии •   •  3578 просмотра
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

США отразили массированный удар дронов хуситов

Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.

Война •   •  6166 просмотра
США отразили массированный удар дронов хуситов

Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Кристина Пискова, 24-летняя студентка и модель из Чехии, победила на 71-м конкурсе красоты "Мисс Мира" в 2023 году.

Общество •   •  5992 просмотра
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала представительница Чехии

Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

Байден заявил, что готов выступить в израильском парламенте по поводу войны в Газе.

Новости Мира •   •  5773 просмотра
Байден заявил, что готов выступить в парламенте Израиля по поводу войны в Газе

США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

США угрожают австрийскому Райффайзен Банку санкциями за продолжение работы в России, утверждая, что он помогает российской армии.

Война •   •  7824 просмотра
США заявили о возможных санкциях для австрийского Raiffeisen Bank из-за работы в России

Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.

политика •   •  11855 просмотра
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

Полиция задержала 16 антиправительственных протестующих в Тель-Авиве после того, как сотни демонстрантов нарушили общественный порядок, заблокировали дороги и вступили в столкновения с полицией во время несанкционированного марша после митинга.

Новости Мира •   •  10279 просмотра
В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

В России загорелся газопровод

Масштабный пожар вспыхнул на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе России около полуночи, дым был виден за несколько километров.

Война •   •  11986 просмотра
В России загорелся газопровод

Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции

Цифровая Мэрилин Монро, созданная с помощью искусственного интеллекта, дебютировала на технологической конференции South by Southwest через 60 лет после своей смерти, выражая эмоции и разговаривая знакомым придыхательным голосом.

Культура •   •  10076 просмотра
Цифровая Мэрилин Монро дебютировала на технической конференции