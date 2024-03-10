Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Киев • УНН
Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
Дипломаты из стран-членов НАТО предложили Европе составить план и пересмотреть оборонные возможности на случай, если бывший американский президент Дональд Трамп победит на президентских выборах в США и по его решению страна выйдет из Североатлантического альянса. Об этом сообщило издание The Telegraph со ссылкой на дипломатов, передает УНН.
Детали
По словам собеседников издания, в случае выхода США из НАТО другие страны, такие как Великобритания, должны будут занять позицию лидера в сфере европейской безопасности. Один из дипломатов сказал The Telegraph, что европейским странам следует обратить внимание на соответствие их военного оснащения требованиям времени.
Контекст
10 февраля на встрече со сторонниками в Южной Каролине Дональд Трамп рассказал, что на заседании с лидерами стран НАТО, когда он занимал должность американского президента, его спросили, защитят ли США альянс в случае угрозы со стороны России, если член объединения не будет платить взносы на оборону. Господин Трамп ответил отрицательно.
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