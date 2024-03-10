Telegraph: дипломати країн НАТО запропонували підготуватися до виходу США з альянсу
Київ • УНН
Дипломати НАТО пропонують готуватися до можливого виходу США з альянсу в разі перемоги Дональда Трампа на наступних президентських виборах.
Дипломати з країн-членів НАТО запропонували Європі скласти план і переглянути оборонні можливості на випадок, якщо колишній американський президент Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США і за його рішенням країна вийде з Північноатлантичного альянсу. Про це повідомило видання The Telegraph із посиланням на дипломатів, передає УНН.
Деталі
За словами співрозмовників видання, у разі виходу США з НАТО інші країни, такі як Великобританія, повинні будуть зайняти позицію лідера у сфері європейської безпеки. Один із дипломатів сказав The Telegraph, що європейським країнам слід звернути увагу на відповідність їхнього військового оснащення вимогам часу.
Контекст
10 лютого на зустрічі з прихильниками у Південній Кароліні Дональд Трамп розповів, що на засіданні з лідерами країн НАТО, коли він обіймав посаду американського президента, його запитали, чи захистять США альянс у разі загрози з боку Росії, якщо член об'єднання не сплачуватиме внески на оборону. Пан Трамп відповів негативно.
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