Эксклюзив
14:46 • 7198 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 43911 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 66841 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 47813 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 107656 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 116812 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 100986 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71095 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 119871 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 210126 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
"Таможенный безвиз" бьет рекорды: в июле 2025 года в Украине зафиксировано более 8 тысяч транзитных деклараций

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

В июле 2025 года количество транзитных деклараций Т1 в Украине достигло 8 тысяч, что является абсолютным рекордом с начала внедрения системы NCTS. Всего оформлено более 208 тысяч деклараций, что свидетельствует о росте доверия бизнеса и эффективности цифровизации процессов.

"Таможенный безвиз" бьет рекорды: в июле 2025 года в Украине зафиксировано более 8 тысяч транзитных деклараций

В июле 2025 года количество перемещений товаров по процедуре общего транзита (Т1) в Украине достигло рекордных 8 тысяч деклараций – самый высокий показатель с момента начала использования системы NCTS. Этот успех отражает растущую эффективность украинской таможни, цифровизацию процессов и крепкое партнерство с бизнесом. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Июль 2025 года стал новой вехой для украинской таможенной системы – впервые количество оформленных таможенными органами деклараций по процедуре общего транзита (Т1) превысило отметку в 8 тысяч. Это абсолютный рекорд с начала внедрения в Украине системы NCTS (New Computerized Transit System), которая действует с 1 октября 2022 года.

В целом за этот период украинская таможня оформила уже более 208 тысяч транзитных деклараций Т1, что свидетельствует о стабильном росте и укреплении доверия бизнеса к национальной таможенной службе.

Такой результат стал возможным благодаря комплексной цифровизации процессов, активному сотрудничеству таможни с предпринимателями как равноправными партнерами, а также продолжению интеграции Украины в европейское таможенное сообщество.

Эксперты отмечают, что "таможенный безвиз" не только упрощает логистику, но и повышает прозрачность и безопасность международных торговых операций, что особенно важно в условиях современных вызовов. Этот успех является ярким подтверждением того, что украинская таможня движется в правильном направлении, поддерживая развитие экономики и международной торговли.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что Украина сделала все для открытия первого кластера переговоров, и искусственные паузы только навредят Европе.

Степан Гафтко

