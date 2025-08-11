"Таможенный безвиз" бьет рекорды: в июле 2025 года в Украине зафиксировано более 8 тысяч транзитных деклараций
Киев • УНН
В июле 2025 года количество транзитных деклараций Т1 в Украине достигло 8 тысяч, что является абсолютным рекордом с начала внедрения системы NCTS. Всего оформлено более 208 тысяч деклараций, что свидетельствует о росте доверия бизнеса и эффективности цифровизации процессов.
В июле 2025 года количество перемещений товаров по процедуре общего транзита (Т1) в Украине достигло рекордных 8 тысяч деклараций – самый высокий показатель с момента начала использования системы NCTS. Этот успех отражает растущую эффективность украинской таможни, цифровизацию процессов и крепкое партнерство с бизнесом. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Детали
Июль 2025 года стал новой вехой для украинской таможенной системы – впервые количество оформленных таможенными органами деклараций по процедуре общего транзита (Т1) превысило отметку в 8 тысяч. Это абсолютный рекорд с начала внедрения в Украине системы NCTS (New Computerized Transit System), которая действует с 1 октября 2022 года.
В целом за этот период украинская таможня оформила уже более 208 тысяч транзитных деклараций Т1, что свидетельствует о стабильном росте и укреплении доверия бизнеса к национальной таможенной службе.
Такой результат стал возможным благодаря комплексной цифровизации процессов, активному сотрудничеству таможни с предпринимателями как равноправными партнерами, а также продолжению интеграции Украины в европейское таможенное сообщество.
Эксперты отмечают, что "таможенный безвиз" не только упрощает логистику, но и повышает прозрачность и безопасность международных торговых операций, что особенно важно в условиях современных вызовов. Этот успех является ярким подтверждением того, что украинская таможня движется в правильном направлении, поддерживая развитие экономики и международной торговли.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что Украина и Молдова должны двигаться в переговорном процессе по вступлению в ЕС. Он подчеркнул, что Украина сделала все для открытия первого кластера переговоров, и искусственные паузы только навредят Европе.