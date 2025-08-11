$41.390.07
Ексклюзив
14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
14:46
"Митний безвіз" б’є рекорди: у липні 2025 року в Україні зафіксували понад 8 тисяч транзитних декларацій

Київ • УНН

 • 1624 перегляди

У липні 2025 року кількість транзитних декларацій Т1 в Україні сягнула 8 тисяч, що є абсолютним рекордом з початку впровадження системи NCTS. Загалом оформлено понад 208 тисяч декларацій, що свідчить про зростання довіри бізнесу та ефективність цифровізації процесів.

"Митний безвіз" б’є рекорди: у липні 2025 року в Україні зафіксували понад 8 тисяч транзитних декларацій

У липні 2025 року кількість переміщень товарів під процедурою спільного транзиту (Т1) в Україні сягнула рекордних 8 тисяч декларацій – найвищий показник від старту використання системи NCTS. Цей успіх відображає зростаючу ефективність української митниці, цифровізацію процесів та міцне партнерство з бізнесом. Про це повідомила Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Липень 2025 року став новою віхою для української митної системи - уперше кількість оформлених митними органами декларацій за процедурою спільного транзиту (Т1) перевищила позначку у 8 тисяч. Це абсолютний рекорд від початку впровадження в Україні системи NCTS (New Computerized Transit System), яка діє з 1 жовтня 2022 року.

Загалом за цей період українська митниця оформила вже понад 208 тисяч транзитних декларацій Т1, що свідчить про стабільне зростання та зміцнення довіри бізнесу до національної митної служби.

Такий результат став можливим завдяки комплексній цифровізації процесів, активній співпраці митниці з підприємцями як рівноправними партнерами, а також продовженню інтеграції України в європейське митне співтовариство.

Експерти відзначають, що "митний безвіз" не лише спрощує логістику, а й підвищує прозорість і безпеку міжнародних торговельних операцій, що особливо важливо в умовах сучасних викликів. Цей успіх є яскравим підтвердженням того, що українська митниця рухається у правильному напрямку, підтримуючи розвиток економіки та міжнародної торгівлі.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна та Молдова мають рухатись у переговорному процесі щодо вступу до ЄС. Він підкреслив, що Україна зробила все для відкриття першого кластеру переговорів, і штучні паузи лише зашкодять Європі.

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Державна митна служба України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
Молдова