"Митний безвіз" б’є рекорди: у липні 2025 року в Україні зафіксували понад 8 тисяч транзитних декларацій
Київ • УНН
У липні 2025 року кількість транзитних декларацій Т1 в Україні сягнула 8 тисяч, що є абсолютним рекордом з початку впровадження системи NCTS. Загалом оформлено понад 208 тисяч декларацій, що свідчить про зростання довіри бізнесу та ефективність цифровізації процесів.
У липні 2025 року кількість переміщень товарів під процедурою спільного транзиту (Т1) в Україні сягнула рекордних 8 тисяч декларацій – найвищий показник від старту використання системи NCTS. Цей успіх відображає зростаючу ефективність української митниці, цифровізацію процесів та міцне партнерство з бізнесом. Про це повідомила Державна митна служба України, пише УНН.
Деталі
Липень 2025 року став новою віхою для української митної системи - уперше кількість оформлених митними органами декларацій за процедурою спільного транзиту (Т1) перевищила позначку у 8 тисяч. Це абсолютний рекорд від початку впровадження в Україні системи NCTS (New Computerized Transit System), яка діє з 1 жовтня 2022 року.
Загалом за цей період українська митниця оформила вже понад 208 тисяч транзитних декларацій Т1, що свідчить про стабільне зростання та зміцнення довіри бізнесу до національної митної служби.
Такий результат став можливим завдяки комплексній цифровізації процесів, активній співпраці митниці з підприємцями як рівноправними партнерами, а також продовженню інтеграції України в європейське митне співтовариство.
Експерти відзначають, що "митний безвіз" не лише спрощує логістику, а й підвищує прозорість і безпеку міжнародних торговельних операцій, що особливо важливо в умовах сучасних викликів. Цей успіх є яскравим підтвердженням того, що українська митниця рухається у правильному напрямку, підтримуючи розвиток економіки та міжнародної торгівлі.
Нагадаємо
