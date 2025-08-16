Суровая реальность заключается в том, что рф не намерена прекращать эту войну в ближайшее время - Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что "суровая реальность заключается в том, что россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", передает УНН.

Европейская безопасность не подлежит переговорам. Истинной первопричиной войны является империалистическая внешняя политика россии, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности. москва не прекратит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться - написала Каллас в Х.

По ее словам, Европа будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против россии.

Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения жизненно важна. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией действий с президентом Трампом перед встречей на Аляске. Но суровая реальность заключается в том, что россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время - резюмировала Каллас.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.