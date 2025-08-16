$41.450.00
13:32 • 10293 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 15468 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 20908 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 25793 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 28602 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 38336 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 192501 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 181703 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 137022 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 125730 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Facebook

Суровая реальность заключается в том, что рф не намерена прекращать эту войну в ближайшее время - Каллас

Киев • УНН

 • 3070 просмотра

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что россия не намерена прекращать войну в ближайшее время. Европа продолжит поддерживать Украину, работая над 19-м пакетом санкций.

Суровая реальность заключается в том, что рф не намерена прекращать эту войну в ближайшее время - Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что "суровая реальность заключается в том, что россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время", передает УНН.

Европейская безопасность не подлежит переговорам. Истинной первопричиной войны является империалистическая внешняя политика россии, а не мнимый дисбаланс в архитектуре европейской безопасности. москва не прекратит войну, пока не поймет, что она не может продолжаться 

- написала Каллас в Х.

По ее словам, Европа будет продолжать поддерживать Украину, в частности работая над 19-м пакетом санкций против россии.

Решимость президента Трампа достичь мирного соглашения жизненно важна. ЕС и наши европейские партнеры работали над координацией действий с президентом Трампом перед встречей на Аляске. Но суровая реальность заключается в том, что россия не намерена прекращать эту войну в ближайшее время 

- резюмировала Каллас.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16.08.25, 17:32 • 3414 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Аляска
Кайя Каллас
Вашингтон
Дональд Трамп
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина