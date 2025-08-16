Сувора реальність полягає в тому, що рф не має наміру припиняти цю війну найближчим часом - Каллас
Київ • УНН
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має наміру припиняти війну найближчим часом. Європа продовжить підтримувати Україну, працюючи над 19-м пакетом санкцій.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що "сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", передає УНН.
Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки. москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися
За її словами, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти росії.
Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом перед зустріччю на Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.