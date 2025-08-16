Сувора реальність полягає в тому, що рф не має наміру припиняти цю війну найближчим часом - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що "сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", передає УНН.

Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки. москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися

За її словами, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти росії.

Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом перед зустріччю на Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом