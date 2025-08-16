$41.450.00
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 13835 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
10:46 • 19687 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 24647 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 27632 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 37744 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 189135 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 179735 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 135083 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 123853 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сувора реальність полягає в тому, що рф не має наміру припиняти цю війну найближчим часом - Каллас

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що росія не має наміру припиняти війну найближчим часом. Європа продовжить підтримувати Україну, працюючи над 19-м пакетом санкцій.

Сувора реальність полягає в тому, що рф не має наміру припиняти цю війну найближчим часом - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що "сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом", передає УНН.

Європейська безпека не підлягає переговорам. Справжньою першопричиною війни є імперіалістична зовнішня політика Росії, а не уявний дисбаланс в архітектурі європейської безпеки. москва не припинить війну, доки не зрозуміє, що вона не може продовжуватися 

- написала Каллас в Х.

За її словами, Європа продовжуватиме підтримувати Україну, зокрема працюючи над 19-м пакетом санкцій проти росії.

Рішучість президента Трампа досягти мирної угоди є життєво важливою. ЄС та наші європейські партнери працювали над координацією дій з президентом Трампом перед зустріччю на Алясці. Але сувора реальність полягає в тому, що росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом 

- резюмувала Каллас.

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16.08.25, 17:32 • 2176 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Антоніна Туманова

Політика
