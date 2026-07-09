Сумщина подверглась более 12 тысячам ударов РФ с начала года, погибли 122 мирных жителя - Федоров

С начала года Сумщина находится под беспрецедентным огневым давлением. Россия нанесла более 12 тысяч ударов по территории области, в результате чего погибли 122 мирных жителя, более 1,2 тыс. человек получили ранения. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, для противодействия атакам сформирован комплекс решений по усилению противовоздушной обороны области.

Это ракетные атаки, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники различных типов, FPV-дроны. В результате этих атак погибли 122 мирных жителя, более 1 200 человек получили ранения, среди них много детей - написал Федоров.

Он отметил, что также в регионе повреждено или разрушено более 2 600 жилых домов, школ, больниц, объектов энергетической и гражданской инфраструктуры.

По его словам, с июня безопасностная ситуация в области существенно ухудшилась. Враг изменил тактику и масштабировал применение БпЛА типа Молния, FPV-дронов на оптоволокне, ударных беспилотников и КАБов.

"Цель России - терроризировать людей и сделать жизнь в приграничных регионах невыносимой. ... В фокусе - повышение эффективности ПВО, наращивание возможностей для противодействия ударным беспилотникам и авиационным угрозам, защита критической инфраструктуры, логистики и людей. Часть решений по соображениям безопасности не является публичной. Но главное - они направлены на существенное усиление защиты Сумщины", - добавил министр.

Напомним

Четверо пострадавших, в том числе 16-летняя девушка, остаются в тяжелом состоянии после авиаудара рф по Сумам. Еще четверо детей находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Сумской области из-за российских ударов погибли двое гражданских