В Сумской области из-за российских ударов погибли двое гражданских

В Сумской области в результате российских атак беспилотниками погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

По его словам, в приграничной Великописаревской общине российский дрон попал в частное домовладение. Погиб хозяин дома, которому на следующий день должно было исполниться 58 лет.

Также в Стецковской общине российский беспилотник поразил жилой дом. 65-летний мужчина, находившийся на территории домовладения, получил крайне тяжелые ранения. Его госпитализировали, однако спасти жизнь медикам не удалось.

Двое гражданских погибли сегодня в результате российских ударов в Сумском и Ахтырском районах Сумщины. Искренние соболезнования родным и близким погибших - сообщил Григоров.

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