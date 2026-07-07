В Сумской области из-за российских ударов погибли двое гражданских
Киев • УНН
В Сумской области в результате атак беспилотников РФ погибли двое мирных жителей. Погиб хозяин дома в Великописаревской общине и мужчина в Стецковской общине.
В Сумской области в результате российских атак беспилотниками погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Детали
По его словам, в приграничной Великописаревской общине российский дрон попал в частное домовладение. Погиб хозяин дома, которому на следующий день должно было исполниться 58 лет.
Также в Стецковской общине российский беспилотник поразил жилой дом. 65-летний мужчина, находившийся на территории домовладения, получил крайне тяжелые ранения. Его госпитализировали, однако спасти жизнь медикам не удалось.
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