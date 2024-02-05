Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые

Российские военные более полусотни раз открывали огонь по пограничью Сумской области. Под атаку врага попали жители десяти громад. О ситуации в регионе рассказали в пресс-службе Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 289 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

Согласно отчету областной военной администрации в течение дня оккупанты били из минометов, артиллерии, иногда против мирных жителей россияне применили РСЗО и дроны с подвешенными боеприпасами.

Белопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (38 взрывов), обстрелы из артиллерии (11 взрывов), гранатометов (107 взрывов) и обстрел FPV дронами (4 взрыва).

Шалигинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).

Путивльская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы FPV дроном (2 взрыва) и сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (20 взрывов) и артобстрел (5 взрывов).

Великописаревская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).

Миропольская громада: произошли атака БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв), сброс мины с БпЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов). В результате обстрела ранены 6 человек.

Юнаковская община: были обстрелы FPV дроном (3 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (1 взрыв).

Эсманская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.

Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (22 взрыва).

Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов). По предварительной информации в селе, где произошел обстрел повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, электрические сети, интернет-связь.

Дополнительно

Ранее УНН сообщал, что из-за атаки на село Ворожба погиб один гражданский, и еще двое были ранены.