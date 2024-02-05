Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Киев • УНН
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.
Российские военные более полусотни раз открывали огонь по пограничью Сумской области. Под атаку врага попали жители десяти громад. О ситуации в регионе рассказали в пресс-службе Сумской ОГА, передает УНН.
В течение дня россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 289 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.
Детали
Согласно отчету областной военной администрации в течение дня оккупанты били из минометов, артиллерии, иногда против мирных жителей россияне применили РСЗО и дроны с подвешенными боеприпасами.
Белопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (38 взрывов), обстрелы из артиллерии (11 взрывов), гранатометов (107 взрывов) и обстрел FPV дронами (4 взрыва).
Шалигинская громада: враг бил из минометов (3 взрыва).
Путивльская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы FPV дроном (2 взрыва) и сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (20 взрывов) и артобстрел (5 взрывов).
Великописаревская громада: был минометный обстрел (5 взрывов).
Миропольская громада: произошли атака БпЛА сброса ВОГ (1 взрыв), сброс мины с БпЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (4 взрыва).
Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (5 взрывов). В результате обстрела ранены 6 человек.
Юнаковская община: были обстрелы FPV дроном (3 взрыва) и минометный обстрел (3 взрыва) и артобстрел (1 взрыв).
Эсманская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
Хотинская община: зафиксирован минометный обстрел (22 взрыва).
Ворожбянская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва) и РСЗО (8 взрывов). По предварительной информации в селе, где произошел обстрел повреждены пять жилых домов, хозяйственные постройки, электрические сети, интернет-связь.
Дополнительно
Ранее УНН сообщал, что из-за атаки на село Ворожба погиб один гражданский, и еще двое были ранены.
Сумщина: армейцы рф обстреляли десять громад, есть разрушения, погибшие и раненые
Российские военные более 50 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области в Украине, повредив жилые дома и инфраструктуру и ранив 6 человек.
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