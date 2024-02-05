Сумщина: кількість постраждалих через обстріл у Ворожбі збільшилась – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
російський артилерійський обстріл вбив 39-річного українця і поранив його матір та ще одного односельчанина в житловому будинку в місті Ворожба Сумської області.
росіяни з території рф відкрили вогонь з артилерії по мирному місті Ворожба. У результаті прямого влучання в житловий будинок загинув 39-річний чоловік, його мати та 47-річний односелець зазнали поранень. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
У результаті прямого влучання в житловий будинок загинув 39-річний чоловік, його мати та 47-річний односелець, які перебували на території домоволодіння, отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.
Деталі
За інформацією слідства у Ворожбі через цей обстріл пошкодження щонайменше 6 приватних будинків.
За фактом обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, а матеріали кримінального провадження будуть передані в Управління Служби безпеки України в Сумській області.
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