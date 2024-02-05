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Сумщина: кількість постраждалих через обстріл у Ворожбі збільшилась – Офіс Генпрокурора

Сумщина: кількість постраждалих через обстріл у Ворожбі збільшилась – Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 29916 перегляди

російський артилерійський обстріл вбив 39-річного українця і поранив його матір та ще одного односельчанина в житловому будинку в місті Ворожба Сумської області.

росіяни з території рф відкрили вогонь з артилерії по мирному місті Ворожба. У результаті прямого влучання в житловий будинок загинув 39-річний чоловік, його мати та 47-річний односелець зазнали поранень.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

У результаті прямого влучання в житловий будинок загинув 39-річний чоловік, його мати та 47-річний односелець, які перебували на території домоволодіння, отримали поранення. Пошкоджено щонайменше 6 приватних будинків.

- розповіли в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За інформацією слідства у Ворожбі через цей обстріл пошкодження щонайменше 6 приватних будинків.

За фактом обстрілу прокурори розпочали досудове розслідування про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу, а матеріали кримінального провадження будуть передані в Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині: є загиблий та поранена05.02.24, 18:46 • 32323 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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