Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині: є загиблий та поранена

Сьогодні близько 17:00 російська армія з РСЗВ "Град" обстріляла Ворожбу на Сумщині місцеві нарахували 10 вибухів. Про це Суспільному повідомив Ворожбянський міський голова Андрій Дружченко, передає УНН.

За його словами, у результаті атаки загинув чоловік, а його мати поранена, є пошкодження приватних будинків.

"Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено 5 приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо", - розповів Дружченко.

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