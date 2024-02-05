Окупанти вдарили з "Градів" по Сумщині: є загиблий та поранена
Київ • УНН
Російська армія обстріляла місто Ворожба в Сумській області України з реактивних систем залпового вогню "Град", в результаті чого, за словами мера міста, загинув один чоловік і поранено його матір.
Сьогодні близько 17:00 російська армія з РСЗВ "Град" обстріляла Ворожбу на Сумщині місцеві нарахували 10 вибухів. Про це Суспільному повідомив Ворожбянський міський голова Андрій Дружченко, передає УНН.
За його словами, у результаті атаки загинув чоловік, а його мати поранена, є пошкодження приватних будинків.
"Чоловік 1984 року народження загинув і мати його поранена. Пошкоджено 5 приватних будинків, у людей повилітали вікна та понівечені дахи. Без електроенергії наразі дві вулиці. Ми допомагаємо чим можемо", - розповів Дружченко.
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