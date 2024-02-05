Оккупанты ударили из "Градов" по Сумской области: есть погибший и раненая

Сегодня около 17:00 российская армия из РСЗО "Град" обстреляла Ворожбу на Сумщине местные насчитали 10 взрывов. Об этом Суспільному сообщил Ворожбянский городской голова Андрей Дружченко, передает УНН.

По его словам, в результате атаки погиб мужчина, а его мать ранена, есть повреждения частных домов.

"Мужчина 1984 года рождения погиб и мать его ранена. Повреждены 5 частных домов, у людей повылетали окна и изуродованы крыши. Без электроэнергии сейчас две улицы. Мы помогаем чем можем", - рассказал Дружченко.

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