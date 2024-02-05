Сумщина: армійці рф обстріляли десять громад, є руйнування, загиблі та поранені

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Київ • УНН

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Російські військові понад 50 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області в Україні, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру і поранивши 6 осіб.

Російські військові понад півсотні разів відкривали вогонь по прикордонню Сумської області. Під атаку ворога потрапили мешканці десяти громад. Про ситуацію в регіоні розповіли у пресслужбі Сумської ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 289 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

– повідомили в ОВА. 

Деталі

Згідно зі звітом обласної військової адміністрації впродовж дня окупанти били з мінометів, артилерії, подекуди проти мирних мешканців росіяни застосували РСЗВ та дрони із підвішеними боєприпасами.

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (38 вибухів), обстріли з артилерії (11 вибухів), гранатометів (107 вибухів) та обстріл FPV дронами (4 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи).

Путивльська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли FPV дроном (2 вибухи) та скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів) та артобстріл (5 вибухів).

Великописарівська громада: був мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: відбулися атака БпЛА скидання ВОГ (1 вибух), скидання міни з БпЛА (1 вибух), мінометні обстріли (23 вибухи) та артобстріл (4 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів). Внаслідок обстрілу поранені 6 осіб.

Юнаківська громада: були обстріли FPV дроном (3 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (1 вибух).

Есманьська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (22 вибухи).

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та РСЗВ (8 вибухів). За попередньою інформацією у селі, де стався обстріл пошкоджені п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок.

Додатково

Раніше УНН повідомляв, що через атаку на село Ворожба загинув один цивільний, та ще двоє були поранені.

Тетяна Салганік

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