Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Киев • УНН
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
Киевский апелляционный суд перенес на 29 февраля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.
Суд перенесли на 29 февраля. Судья на больничном
Ранее
Адвокат Гринкевича сообщал, что Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу 15 февраля.
Контекст
17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.
18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.
22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.
В тот же день Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
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