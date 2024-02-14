Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Киевский апелляционный суд перенес на 29 февраля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.

Суд перенесли на 29 февраля. Судья на больничном - сообщил адвокат.

Ранее

Адвокат Гринкевича сообщал, что Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу 15 февраля.

Контекст

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

В тот же день Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.