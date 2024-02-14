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Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 12:48  •  8397 просмотра

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Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.

Киевский апелляционный суд перенес на 29 февраля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал.

Суд перенесли на 29 февраля. Судья на больничном

- сообщил адвокат.

Ранее

Адвокат Гринкевича сообщал, что Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу 15 февраля.

Контекст

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

В тот же день Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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The court again postponed consideration of the appeal against the measure of restraint for Roman Hrynkevych
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Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.

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