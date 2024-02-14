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Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу

Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу

Київ • УНН

 • 21462 перегляди

Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції Романа Гринкевича на запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн на 29 лютого через те, що суддя перебуває на лікарняному.

Київський апеляційний суд переніс на 29 лютого розгляд апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал.

Суд перенесли на 29 лютого. Суддя на лікарняному

- повідомив адвокат.

Раніше

Адвокат Гринкевича повідомляв, що Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу 15 лютого.

Контекст

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.

22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Того ж дня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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