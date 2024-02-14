Суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Роману Гринкевичу

Київський апеляційний суд переніс на 29 лютого розгляд апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Гринкевича Андрій Гуджал.

Суд перенесли на 29 лютого. Суддя на лікарняному - повідомив адвокат.

Раніше

Адвокат Гринкевича повідомляв, що Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу 15 лютого.

Контекст

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.

22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.

Того ж дня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.