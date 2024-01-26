Суд переніс розгляд апеляційної скарги на запобіжний захід Роману Гринкевичу
Київ • УНН
Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції Романа Гринкевича на запобіжний захід у справі про оборудку з одягом для ЗСУ на 1 мільярд гривень.
Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту Романа Гринкевича щодо рішення про запобіжний захід у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Адвокат Гринкевича повідомив, що за його підзахисного не вноситимуть заставу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
"Наступне засідання має відбутися у середині лютого", - йдеться в повідомленні.
Також адвокат Романа Гринкевича Андрій Гуджал повідомив, що заставу за його підзахисного вносити не будуть.
"Таких грошей (понад 500 млн грн – ред.) немає, і безпідставно їх вносити", — зазначив він.
Адвокат також розповів, що нині сторона захисту бере докази у турецької фірми виробника військового одягу, які мають довести невинуватість Романа Гринкевича.
Доповнення
22 січня стало відомо, що Романа Гринкевича затримали в Одесі при спробі виїхати за межі країни.
Того ж дня Печерський районний суд Києва відправив Романа Гринкевича, під варту до 17 березня, а також визначив заставу у розмірі понад 500 млн грн.
Контекст
17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.
18 січня сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа Гринкевича оголосили в розшук.