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Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Роману Гринкевичу

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Роману Гринкевичу

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 15:06  •  12033 просмотра

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Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о сделке с одеждой для ВСУ на 1 миллиард гривен.

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения о мере пресечения по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Адвокат Гринкевича сообщил, что за его подзащитного не будут вносить залог. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"Следующее заседание должно состояться в середине февраля", - говорится в сообщении.

Также адвокат Романа Гринкевича Андрей Гуджал сообщил, что залог за его подзащитного вносить не будут.

"Таких денег (более 500 млн грн - ред.) нет, и безосновательно их вносить", - отметил он.

Адвокат также рассказал, что сейчас сторона защиты берет доказательства у турецкой фирмы производителя военной одежды, которые должны доказать невиновность Романа Гринкевича.

Дополнение

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

В тот же день Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Контекст

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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