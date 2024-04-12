Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако снова уменьшил размер залога

Печерский суд Киева продлил Роману Гринкевичу содержание под стражей на два месяца, однако уменьшил размер залога с 469 млн грн до 393 млн грн. Об этом сообщил адвокат Гринкевича Андрей Гуджал Суспільному, передает УНН.

"Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу - это содержание под стражей на два месяца с возможностью залога - 393 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

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В марте Печерский районный суд Киева оставил до 17 апреля под стражей Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. При этом размер залога уменьшили с более 500 млн грн до 469 млн грн.

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.