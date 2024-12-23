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Суд продлил арест Роману Гринкевичу и снизил залог до 302 млн грн

Суд продлил арест Роману Гринкевичу и снизил залог до 302 млн грн

Киев  •  УНН

 • 1586 просмотра

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Печерский суд Киева продлил содержание под стражей Романа Гринкевича до 21 января 2025 года. Подозреваемому в поставках некачественной одежды для ВСУ уменьшили размер залога до 302 миллионов гривен.

Сегодня Печерский суд Киева продлил Роману Гринкевичу, которого подозревают в поставках некачественной одежды для ВСУ, содержание под стражей до 21 января 2025 года, а также уменьшил размер залога до 302 миллионов гривен. Об этом Суспільному сообщил адвокат подозреваемого, передает УНН.

Ранее, 26 ноября, Шевченковский суд столицы продлил содержание под стражей до 24 января отцу Романа Гринкевича - Игорю Гринкевичу и определил ему залог в 298 258 тысяч гривен.

21 октября в ГБР сообщили о завершении досудебного расследования в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов преступной организации, включая его сына Романа, которые поставили некачественную военную одежду для нужд ВСУ на более чем 1 миллиард гривен.

Дело Гринкевичей на финальной стадии ознакомления с материалами производства-ГБР9 дек. 2024, 10:49 • 14630 просмотров

Напомним

В ноябре Печерский районный суд Киева продлил до 26 декабря содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 360 млн грн Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск. 22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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