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Дело Гринкевичей на финальной стадии ознакомления с материалами производства-ГБР

Дело Гринкевичей на финальной стадии ознакомления с материалами производства-ГБР

Киев  •  УНН

 • 2357 просмотра

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Дело львовских бизнесменов Гринкевичей относительно взятки в $500 тыс и сделок с одеждой для ВСУ на финальной стадии. ГБР готовит передачу обвинительного акта в суд, оба подозреваемых находятся в СИЗО.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований сообщила, что дело Игоря и Романа Гринкевичей, которых подозревают в сделках с одеждой для ВСУ и в даче взятки, уже на финальной стадии завершения ознакомления с материалами уголовного производства.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона, передает УНН.

Когда мы с вами говорим о львовском бизнесмене, которого задержали во время дачи взятки, а в начале этого года уже был в розыске его сын, которого такое задержало ГБР и объявили в очной форме подозрение. Они оба находятся в СИЗО, насколько мне известно, то уже на финальной стадии завершения ознакомления с материалами уголовного производства и также обвинительный акт будет направлен в суд

- рассказала Сафьян.

Напомним 

29 декабря 2023 работники ГБР задержали львовского бизнесмена Игоря Гринкевича во время попытки дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возврате имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Позже, был задержан и сын Гринкевича Роман, которого подозревают в сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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