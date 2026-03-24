Суд отправил под стражу подозреваемого в совершении теракта в Буче
Богдана Тимченко отправили под стражу на 60 суток без права залога. 20-летний парень дистанционно подорвал два устройства из-за шантажа.
Соломенский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в теракте в Буче Киевской области, в результате которого получили ранения двое правоохранителей. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, передает УНН.
Следственный судья постановил: ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Тимченко Богдану меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток по 21 мая
В Буче, что под Киевом, утром произошел взрыв неизвестного предмета возле многоэтажки, а затем - повторный взрыв, в результате которого ранены двое правоохранителей.
Правоохранители задержали 20-летнего мужчину за дистанционный подрыв двух устройств в Буче. В результате утренних взрывов ранения получили двое силовиков.
Задержанный за теракт в Буче заявил, что его шантажировали угрозами матери, требуя заложить взрывчатку, чтобы она осталась живой.