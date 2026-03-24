Суд відправив під варту підозрюваного у вчиненні теракту в Бучі
Київ • УНН
Богдана Тимченка відправили під варту на 60 діб без права застави. 20-річний хлопець дистанційно підірвав два пристрої через шантаж.
Солом’янський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у теракті в Бучі Київської області, внаслідок якого дістали поранення двоє правоохоронців. Суд задовольнив клопотання прокуратури та відправив його під варту на 60 днів без визначення застави, передає УНН.
Слідчий суддя ухвалив: клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Тимченка Богдана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб по 21 травня
У Бучі, що під Києвом, вранці стався вибух невідомого предмета поблизу багатоповерхівки, а потім - повторний вибух, внаслідок якого поранено двох правоохоронців.
Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка за дистанційний підрив двох пристроїв у Бучі. Внаслідок ранкових вибухів поранення отримали двоє силовиків.
Затриманий за теракт в Бучі заявив, що його шантажували погрозами матері, вимагаючи закласти вибухівку, щоб вона залишилася живою.