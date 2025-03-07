Суд обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до понедельника
Киев • УНН
Федеральный судья обязал администрацию Трампа выплатить долги партнерам USAID до 10 марта. Сумма задолженности перед некоммерческими организациями оценивается в 2 миллиарда долларов.
Федеральный судья обязал администрацию выплатить задолженность как минимум девяти группам помощи, которые подали в суд после того, как Трамп приостановил всю внешнюю помощь США. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на решение, принятое в четверг, 6 марта, пишет УНН.
Детали
Судья Амир Али определил, что до понедельника, 10 марта, администрация должна выплатить средства как минимум девяти организациям, среди которых Глобальный совет охраны здоровья, Кимоникс Интернешнл и Коалиция защиты прав против СПИДа. Ранее судья постановил, что выплаты должны восстановить финансирование, которое действовало до того, как Трамп вступил в должность, и оценивается в 2 миллиарда долларов.
Верховный суд подтвердил решение судьи Али, однако предоставил разъяснения относительно обязательств правительства, которые необходимо выполнить для обеспечения финансирования.
Однако, несмотря на срок, выплаты могут быть задержаны из-за логистических проблем, связанных с выходными днями и другими препятствиями, возникающими в процессе исполнения решения. Министерство юстиции заявило, что сможет осуществить выплаты не ранее чем через десять рабочих дней.
Отметим, что USAID предоставляет гуманитарную помощь в различные страны мира, финансирование которой составляет менее 1% от общего бюджета США. По данным Исследовательской службы Конгресса, в 2023 финансовом году USAID получила более 40 миллиардов долларов, а наибольшие суммы помощи были предоставлены Украине, Эфиопии, Иордании и Конго.
Напомним
Американская агенция по международному развитию (USAID) в Украине получила приказ приостановить все проекты и расходы на них после распоряжения Госдепа США о приостановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.
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