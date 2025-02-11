Мы не будем жаловаться: Зеленский о заморозке финансирования USAID

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя замораживание деятельности Агентства США по международной программе USAID, заявил, что Украина не будет жаловаться, что какие-то программы заморожены, ведь самое важное - это военная помощь, и она сохранилась. Об этом он сказал в интервью Guardian, передает УНН.

Зеленский прокомментировал также замораживание финансирования USAID.

Мы не будем жаловаться, что какие-то программы заморожены, потому что для нас самое важное - это военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен... Если американская сторона имеет возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы всецело за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации - отметил Зеленский.

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