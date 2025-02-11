Мы не будем жаловаться: Зеленский о заморозке финансирования USAID
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал приостановление деятельности USAID, отметив приоритетность военной помощи. Зеленский отметил, что Украина найдет выход из ситуации, если гуманитарная миссия не продолжится.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя замораживание деятельности Агентства США по международной программе USAID, заявил, что Украина не будет жаловаться, что какие-то программы заморожены, ведь самое важное - это военная помощь, и она сохранилась. Об этом он сказал в интервью Guardian, передает УНН.
Зеленский прокомментировал также замораживание финансирования USAID.
Мы не будем жаловаться, что какие-то программы заморожены, потому что для нас самое важное - это военная помощь, и она сохранилась, за что я благодарен... Если американская сторона имеет возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы всецело за это, а если нет, то мы найдем свой выход из этой ситуации
Украина ищет замещение приостановленной помощи USAID среди европейских партнеров - комитет29.01.25, 16:49 • 22605 просмотров