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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129219 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151422 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141385 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118974 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ми не будемо скаржитися: Зеленський про заморозку фінансування USAID

Ми не будемо скаржитися: Зеленський про заморозку фінансування USAID

Київ • УНН

 • 28827 перегляди

Президент України прокоментував призупинення діяльності USAID, наголосивши на пріоритетності військової допомоги. Зеленський зазначив, що Україна знайде вихід із ситуації, якщо гуманітарна місія не продовжиться.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи замороження діяльності Агенства США з міжнародної програми USAID, заявив, що Україна не буде скаржитися, що якісь програми заморожені, адже найважливіше — це військова допомога, і вона збереглася. Про це він сказав в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Зеленський прокоментував також замороження фінансування USAID.

Ми не будемо скаржитися, що якісь програми заморожені, тому що для нас найважливіше - це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми цілком за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації

 - зазначив Зеленський.

Україна шукає заміщення призупиненої допомоги USAID серед європейських партнерів - комітет29.01.25, 16:49 • 22746 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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