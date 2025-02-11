Ми не будемо скаржитися: Зеленський про заморозку фінансування USAID
Київ • УНН
Президент України прокоментував призупинення діяльності USAID, наголосивши на пріоритетності військової допомоги. Зеленський зазначив, що Україна знайде вихід із ситуації, якщо гуманітарна місія не продовжиться.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи замороження діяльності Агенства США з міжнародної програми USAID, заявив, що Україна не буде скаржитися, що якісь програми заморожені, адже найважливіше — це військова допомога, і вона збереглася. Про це він сказав в інтерв’ю Guardian, передає УНН.
Зеленський прокоментував також замороження фінансування USAID.
Ми не будемо скаржитися, що якісь програми заморожені, тому що для нас найважливіше - це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми цілком за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації
Україна шукає заміщення призупиненої допомоги USAID серед європейських партнерів - комітет29.01.25, 16:49 • 22746 переглядiв