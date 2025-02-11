Ми не будемо скаржитися: Зеленський про заморозку фінансування USAID

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи замороження діяльності Агенства США з міжнародної програми USAID, заявив, що Україна не буде скаржитися, що якісь програми заморожені, адже найважливіше — це військова допомога, і вона збереглася. Про це він сказав в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Зеленський прокоментував також замороження фінансування USAID.

Ми не будемо скаржитися, що якісь програми заморожені, тому що для нас найважливіше - це військова допомога, і вона збереглася, за що я вдячний… Якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, ми цілком за це, а якщо ні, то ми знайдемо свій вихід із цієї ситуації - зазначив Зеленський.

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