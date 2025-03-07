Суд зобов'язав адміністрацію Трампа виплатити борги партнерам USAID до понеділка

Федеральний суддя зобов’язав адміністрацію виплатити заборгованість щонайменше дев’яти групам допомоги, які подали до суду після того, як Трамп призупинив всю зовнішню допомогу США. Про це повідомляє NBC News посилаючись на рішення ухвалене в четвер, 6 березня, пише УНН.

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Суддя Амір Алі визначив, що до понеділка, 10 березня, адміністрація повинна виплатити кошти щонайменше дев’яти організаціям, серед яких Глобальна рада охорони здоров'я, Кімонікс Інтернешнл і Коаліція захисту прав проти СНІДу. Раніше суддя постановив, що виплати повинні відновити фінансування, яке діяло до того, як Трамп вступив на посаду, й оцінюється в 2 мільярди доларів.

Верховний суд підтвердив рішення судді Алі, і надав роз’яснення щодо зобов’язань уряду, які потрібно виконати для забезпечення фінансування.

Однак, незважаючи на термін, виплати можуть бути затримані через логістичні проблеми, пов’язані з вихідними днями та іншими перешкодами, що виникають в процесі виконання рішення. Міністерство юстиції заявило, що зможе здійснити виплати не раніше ніж через десять робочих днів.

Зазначимо, що USAID надає гуманітарну допомогу в різні країни світу, фінансування якої становить менше 1% від загального бюджету США. За даними Дослідницької служби Конгресу, в 2023 фінансовому році USAID отримала понад 40 мільярдів доларів, а найбільші суми допомоги були надані Україні, Ефіопії, Йорданії та Конго.

Нагадаємо

Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

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