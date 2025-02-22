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Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 20026 просмотра

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Хозяйственный суд Киева и Минюст способствовали выводу 3 млн долларов "Альфа-Банка" через оффшорную компанию. Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, бывший работник структуры банка, сыграл ключевую роль в схеме.

Несмотря на санкции президента Владимира Зеленского против «Альфа-Банка» и его владельца Михаила Фридмана, российскому банку удалось вывести из Украины 3 миллиона долларов. В этом ему способствовали Хозяйственный суд Киева и Министерство юстиции, в частности исполнительная служба, которую возглавляет заместитель министра Андрей Гайченко, сообщает УНН.

Схема вывода средств

В марте 2024 года хозяйственный суд постановил взыскать с «Альфа банк» в пользу ООО «Кредитные инициативы» около 4 млн долларов (дело 910/161/51/23). 7 августа 2024 года была утверждена рассрочка выплат до 28 февраля 2025 года. Учредителем ООО «Кредитные инвестиции» является кипрская оффшорная компания «Chibeil Limited». Как выяснили журналисты, эта компания аффилирована с «Альфа-Банком» и управляется его менеджментом. Таким образом, вместо взыскания средств национализированного банка в государственный бюджет, средства оказались на оффшорных счетах структур самого банка.

Роль Минюста в схеме

По данным источников, ключевую роль в этой схеме сыграли Андрей Гайченко и подконтрольная ему в министерстве вертикаль государственных исполнителей. В нарушение законодательства было открыто исполнительное производство по решению суда в Оболонском отделе Государственной исполнительной службы (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Зато такие дела должны рассматриваться на уровне центрального аппарата из-за значительных сумм в частности.

Благодаря этой схеме вместо взыскания в пользу бюджета Украины средства были переведены на зарубежные счета «Альфа-Банка».

Иски «Альфа-Банка» против Украины

Кроме того, что банк смог вывести средства, его холдинговая структура ABH Holdings подала международный иск против Украины на 1 миллиард долларов из-за санкций и национализации. Нидерландская компания «E.M.I.S.», аффилированная с Фридманом, на днях выдвинула дополнительные претензии на 400 миллионов долларов. Примечательно, что именно Минюст будет отвечать за защиту Украины в этих спорах, хотя, как упомянуто выше, способствует самому банку. Минюст и министр Ольга Стефанишина от комментариев пока воздерживаются.

Гайченко и связи с «Альфа-Банком»

Интересный факт: Андрей Гайченко сам был частью структуры ABH Holdings, которая сейчас судится против Украины. Этот холдинг в 2016 году приобрел российский «Альфа-Банк» и украинский «Укрсоцбанк», в котором Гайченко проработал 12 лет (2005-2017).

Политический и семейный аспект

«Альфа-Банк» находится под санкциями с 2023 года, и его деятельность должна была бы быть под особым контролем государства. Однако, Минюст фактически помог вывести миллионы долларов, которые могли пойти на восстановление Украины.

Это не единственный скандал, связанный с Гайченко. Родственники его жены: ведут бизнес в Крыму; имеют российские паспорта, полученные в 2014 году; являются представителями прокремлевской партии «Патриоты России».

Гайченко категорически отрицает наличие таких родственников, однако в ситуации должна разобраться СБУ. (Источник)

Другие скандалы вокруг Минюста

Ранее Верховный Суд отменил решение, которое могло позволить компаниям, связанным с братьями Суркисами, взыскать 350 млн долларов с национализированного «ПриватБанка». Принудительное исполнение таких решений и исполнительная служба - как отмечалось выше, компетенция Андрея Гайченко, поэтому его вновь упоминали в СМИ как пособника вывода государственных средств

Выводы

Министерство юстиции, которое должно было бы обеспечивать выполнение санкций, фактически способствовало выводу 3 миллионов долларов на оффшоры российских структур. При этом именно Минюст теперь будет отвечать за защиту Украины в международных судах в спорах с «Альфа-Банком». В целом тема эффективности санкций, введенных Президентом Владимиром Зеленским против россиян и структур, способствующих агрессии против Украины, и реализация этих санкций со стороны Минюста - исследуется сейчас УНН для отдельного материала. Согласно публичным данным, с 2022 года санкции введены против 8 359 физических и 6 582 юридических лиц.

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Между тем Минюст подал только 65 исков в ВАКС о применении санкций в виде взыскания активов, что может свидетельствовать о критически низкой эффективности работы министерства Ольги Стефанишиной и провале санационной политики Президента.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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