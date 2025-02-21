Заместитель министра юстиции отрицает родственные связи в оккупированном Крыму, несмотря на имеющиеся факты в базе "Миротворец"

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко оказался в центре скандала из-за информации о родственных связях с оккупированным Крымом. В своем комментарии он категорически отрицает наличие каких-либо родственников на полуострове, сообщает УНН.

Никаких родственников или «близких родственников» в оккупированном Крыму не имею и никогда не имел - говорит чиновник.

Однако журналистские расследования обнаружили, что семья его гражданской жены Натальи Мильгром активно сотрудничает с оккупационными властями Крыма. В частности, ее брат, Эдуард Мильгром, является депутатом Керченского городского совета от пророссийской партии «Патриоты России» и внесен в базу «Миротворец» за коллаборационизм. Кроме того, семья Мильгром получила российские паспорта в марте 2014 года, сразу после аннексии полуострова.

Гайченко утверждает, что с 2022 года не проживает с Натальей Мильгром.

«С Натальей Мильгром... не проживаю с 2022 года», - отмечает Гайченко.

Однако речь идет о том, что с началом войны его жена с сыном уехала в Польшу, что никоим образом не отрицает тот факт, что ее родители имели или имеют бизнес в оккупированном Крыму по сей день, и платят налоги в бюджет рф.

Гайченко и сам подтверждает, что до войны они проживали в городе Керчь.

Гайченко обратился в СБУ для установления истины, поэтому, от службы безопасности ожидается комментарий относительно нахождения родственников Гайченко в базе «Миротворец», получения российских паспортов и ведения бизнеса на оккупированном полуострове.