Заступник міністра юстиції заперечує родинні зв’язки в окупованому Криму, попри наявні факти у базі "Миротворець"
Київ • УНН
Андрій Гайченко спростовує наявність родичів в Криму, хоча родина його цивільної дружини співпрацює з окупантами. Брат Наталії Мільгром є депутатом від проросійської партії в Керчі.
Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко опинився в центрі скандалу через інформацію про родинні зв’язки з окупованим Кримом. У своєму коментарі він категорично заперечив наявність будь-яких родичів на півострові, повідомляє УНН.
Жодних родичів чи "близьких родичів" в окупованому Криму не маю і ніколи не мав
Однак журналістські розслідування виявили, що родина його цивільної дружини Наталії Мільгром активно співпрацює з окупаційною владою Криму. Зокрема, її брат, Едуард Мільгром, є депутатом Керченської міської ради від проросійської партії "Патріоти Росії" та внесений до бази "Миротворець" за колабораціонізм. Крім того, сім’я Мільгром отримала російські паспорти у березні 2014 року, одразу після анексії півострова.
Гайченко стверджує, що з 2022 року не проживає з Наталією Мільгром.
"З Наталією Мільгром… не проживаю з 2022 року", - наголошує Гайченко.
Однак йдеться про те, що з початком війни його дружина з сином виїхала до Польщі, що жодним чином не заперечує той факт, що її батьки мали або мають бізнес в окупованому Криму донині, та сплачують податки в бюджет рф.
Гайченко і сам підтверджує, що до війни вони проживали у місті Керч.
Гайченко звернувся до СБУ для встановлення істини, тож, від служби безпеки очікується коментар щодо знаходження родичів Гайченко у базі "Миротворець", отримання російських паспортів та ведення бізнесу на окупованому півострові.