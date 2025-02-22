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Суд та Мін’юст допомогли російському "Альфа-Банку" попри санкції Президента вивести з України 3 млн доларів

Суд та Мін’юст допомогли російському "Альфа-Банку" попри санкції Президента вивести з України 3 млн доларів

Київ • УНН

 • 328240 перегляди

Господарський суд Києва та Мін'юст сприяли виведенню 3 млн доларів "Альфа-Банку" через офшорну компанію. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, колишній працівник структури банку, відіграв ключову роль у схемі.

Попри санкції президента Володимира Зеленського проти "Альфа-Банку" та його власника Михайла Фрідмана, російському банку вдалося вивести з України 3 мільйони доларів. У цьому йому сприяли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема виконавча служба, яку очолює заступник міністра Андрій Гайченко, повідомляє УНН.

Схема виведення коштів

У березні 2024 року господарський суд постановив стягнути з "Альфа банк" на користь ТОВ "Кредитні ініціативи" близько 4 млн доларів ( справа 910/161/51/23). 7 серпня 2024 року було затверджено розстрочку виплат до 28 лютого 2025 року. Засновником ТОВ "Кредитні інвестиції" є кіпрська офшорна компанія "Chibeil Limited". Як з’ясували журналісти, ця компанія афілійована з "Альфа-Банком" і керується його менеджментом. Таким чином, замість стягнення коштів націоналізованого банку до державного бюджету, кошти опинилися на офшорних рахунках структур самого банку.

Роль Мінʼюсту у схемі

За даними джерел, ключову роль у цій схемі відіграли Андрій Гайченко та підконтрольна йому у міністерстві вертикаль державних виконавців. В порушення законодавства було відкрито виконавче провадження за рішенням суду в Оболонському відділі Державної виконавчої служби (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Натомість такі справи мають розглядатися на рівні центрального апарату через значні суми зокрема.

Завдяки цій схемі замість стягнення на користь бюджету України кошти були переведені на закордонні рахунки "Альфа-Банку".

Позови "Альфа-Банку" проти України

Окрім того, що банк зміг вивести кошти, його холдингова структура ABH Holdings подала міжнародний позов проти України на 1 мільярд доларів через санкції та націоналізацію. Нідерландська компанія "E.M.I.S.", афілійована з Фрідманом, на днях висунула додаткові претензії на 400 мільйонів доларів.Примітно, що саме Мін’юст відповідатиме за захист України у цих спорах, хоча, як згадано вище, сприяє самому банку. Мінʼюст та міністр Ольга Стефанішина від коментарів утримуються наразі.

Гайченко та зв’язки з "Альфа-Банком"

Цікавий факт: Андрій Гайченко сам був частиною структури ABH Holdings, яка нині позивається проти України. Цей холдинг у 2016 році придбав російський "Альфа-Банк" та український "Укрсоцбанк", у якому Гайченко пропрацював 12 років (2005-2017).

Політичний та сімейний аспект

"Альфа-Банк" знаходиться під санкціями з 2023 року, і його діяльність мала б бути під особливим контролем держави. Однак, Мін’юст фактично допоміг вивести мільйони доларів, які могли піти на відновлення України.

Це не єдиний скандал, пов’язаний із Гайченком. Родичі його дружини:ведуть бізнес у Криму; мають російські паспорти, отримані у 2014 році; є представниками прокремлівської партії "Патріоти Росії".

Гайченко категорично заперечує наявність таких родичів, однак у ситуації має розібратися СБУ. (Джерело)

Інші скандали навколо Мін’юсту

Раніше Верховний Суд скасував рішення, яке могло дозволити компаніям, пов’язаним із братами Суркісами, стягнути 350 млн доларів з націоналізованого "ПриватБанку". Примусове виконання таких рішень та виконавча служба – як зазначалося вище, компетенція Андрія Гайченка, тому його знов згадували у ЗМІ як пособника виведення державних коштів. (Джерело)

Висновки

Міністерство юстиції, яке мало б забезпечувати виконання санкцій, фактично сприяло виведенню 3 мільйонів доларів на офшори російських структур. При цьому саме Мін’юст тепер відповідатиме за захист України в міжнародних судах у спорах з "Альфа-Банком". Загалом тема ефективності санкцій, запроваджених Президентом Володимиром Зеленським проти росіян і структур, що сприяють агресії проти України, та реалізація цих санкцій з боку Мінʼюсту - досліджується нині УНН для окремого матеріалу. Згідно з публічними даними, з 2022 року санкції введено проти 8 359 фізичних і 6 582 юридичних осіб.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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