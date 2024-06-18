Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Китай, Иран и Северную Корею "странами, вызывающими беспокойство" из-за их участия в военной экономике россии. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 18 июня, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

Столтенберг заявил, что агрессивная война россии в Украине "демонстрирует и подтверждает очень тесный альянс между россией и авторитарными государствами, такими как Северная Корея, а также Китай и Иран".

Блинкен осудил Северную Корею и Иран за поставки боеприпасов в россию.

Он также призвал Китай прекратить поддержку российской оборонно-промышленной базы. Блинкен сказал, что Китай "не может, с одной стороны, говорить, что хочет лучших отношений с Европой, в то же время финансируя самую большую угрозу безопасности со времен Холодной войны".

Помощь Китая позволила россии поддерживать свою оборонно-промышленную базу - "поддерживать военную машину... Это должно прекратиться", - сказал Блинкен.

Добавим

Накануне Столтенберг заявил, что Китай предоставляет россии технологии, которые продолжают ее полномасштабное вторжение в Украину, поэтому для Пекина должны быть последствия из-за этого.

Китай ответил на заявление Столтенберга о поддержке путинской войны в Украине