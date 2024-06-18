Країни, що викликають занепокоєння: Блінкен про Китай, Іран та Північну Корею та їх підтримку рф

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4518 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 64874 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152619 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148259 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123587 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133191 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85170 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93190 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98800 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89698 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
55%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21695 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44928 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18126 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24030 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12511 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148259 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222228 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372056 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308000 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416189 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1530 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12608 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31300 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28147 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123587 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Країни, що викликають занепокоєння: Блінкен про Китай, Іран та Північну Корею та їх підтримку рф

Київ • УНН

 • 59017 перегляди

Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив Китай, Іран та Північну Корею за підтримку військової економіки та оборонної промислової бази росії, що уможливило російське вторгнення в Україну.

Країни, що викликають занепокоєння: Блінкен про Китай, Іран та Північну Корею та їх підтримку рф

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Китай, Іран і Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через їхню участь у воєнній економіці росії. Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 18 червня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Деталі

Столтенберг заявив, що агресивна війна росії в Україні "демонструє і підтверджує дуже тісний альянс між Росією й авторитарними державами, такими як Північна Корея, а також Китай та Іран".

Блінкен засудив Північну Корею й Іран за постачання боєприпасів до росії.

Він також закликав Китай припинити підтримку російської оборонно-промислової бази. Блінкен сказав, що Китай "не може, з одного боку, казати, що хоче кращих відносин з Європою, в той же час фінансуючи найбільшу загрозу безпеці з часів Холодної війни".

Допомога Китаю дозволила росії підтримувати свою оборонно-промислову базу – "підтримувати воєнну машину... Це має припинитися", – сказав Блінкен.

Додамо

Напередодні Столтенберг заявив, що Китай надає росії технології, які продовжують її повномасштабне вторгнення в Україну, тому для Пекіна мають бути наслідки через це.  

Китай відповів на заяву Столтенберга щодо підтримки путінської війни в Україні18.06.24, 17:09 • 37083 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Державний департамент США
NATO
Північна Корея
Єнс Столтенберг
Європа
Ентоні Блінкен
Китай
Сполучені Штати
Україна
Іран
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76