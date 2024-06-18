Країни, що викликають занепокоєння: Блінкен про Китай, Іран та Північну Корею та їх підтримку рф
Київ • УНН
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив Китай, Іран та Північну Корею за підтримку військової економіки та оборонної промислової бази росії, що уможливило російське вторгнення в Україну.
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав Китай, Іран і Північну Корею "країнами, що викликають занепокоєння" через їхню участь у воєнній економіці росії. Про це він сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом 18 червня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
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Столтенберг заявив, що агресивна війна росії в Україні "демонструє і підтверджує дуже тісний альянс між Росією й авторитарними державами, такими як Північна Корея, а також Китай та Іран".
Блінкен засудив Північну Корею й Іран за постачання боєприпасів до росії.
Він також закликав Китай припинити підтримку російської оборонно-промислової бази. Блінкен сказав, що Китай "не може, з одного боку, казати, що хоче кращих відносин з Європою, в той же час фінансуючи найбільшу загрозу безпеці з часів Холодної війни".
Допомога Китаю дозволила росії підтримувати свою оборонно-промислову базу – "підтримувати воєнну машину... Це має припинитися", – сказав Блінкен.
Додамо
Напередодні Столтенберг заявив, що Китай надає росії технології, які продовжують її повномасштабне вторгнення в Україну, тому для Пекіна мають бути наслідки через це.
Китай відповів на заяву Столтенберга щодо підтримки путінської війни в Україні18.06.24, 17:09 • 37083 перегляди