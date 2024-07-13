Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Северная Корея оказывает "значительную военную поддержку" рф. Об этом он рассказал в интервью Kyodo News, пишет УНН.

Отвечая на вопрос о роли Северной Кореи в войне в Украине, Столтенберг сказал, что "нет никаких сомнений", что азиатская страна оказывает "значительную военную поддержку" россии - говорится в интервью.

Отказываясь разглашать разведданные, Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность относительно потенциальной поддержки россией ядерных и ракетных программ Северной Кореи в обмен на военное снаряжение от Пхеньяна, заявив, что это вызывает глубокую обеспокоенность среди 32 членов альянса.

Напомним

президент россии владимир путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали пакт о взаимной обороне, обязавшись оказывать друг другу "немедленную военную помощь" в случае нападения. За несколько дней до встречи Государственный департамент США заявил, что с сентября Северная Корея поставила россии более 11 000 контейнеров с боеприпасами.