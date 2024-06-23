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Північна Корея вже могла поставити рф 1,6 мільйона артилерійських снарядів - The Washington Post

Київ • УНН

 • 85078 перегляди

Північна Корея з вересня, ймовірно, поставила в росію більше 11 000 контейнерів з боєприпасами

Північна Корея вже могла поставити рф 1,6 мільйона артилерійських снарядів - The Washington Post

Цього тижня президент росії володимир путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали пакт про взаємну оборону, зобов'язавшись надавати один одному "негайну військову допомогу" у разі нападу. За декілька днів до зустрічі Державний департамент США заявив, що з вересня Північна Корея поставила росії понад 11 000 контейнерів з боєприпасами. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Новий аналіз внутрішніх російських торговельних даних, який проведений неурядовою організацією з безпеки C4ADS та опублікований The Washington Post, демонструє розподіл підозрюваних північнокорейських боєприпасів по росії. Від серпня до січня через два порти на Далекому Сході Росії було розподілено понад 74 000 метричних тонн вибухівки, що еквівалентно приблизно 1,6 мільйона артилерійських снарядів.

Ці дані не вказують на точне походження відправлень, але аналіз, проведений The Post і C4ADS, виявив рух російських кораблів між Північною Кореєю та росією за цей період.

Го Мьон Хьон, старший науковий співробітник Сеульського інституту стратегії національної безпеки, пов'язаний з розвідувальним управлінням Південної Кореї, зазначив, що це найбільш переконливий доказ зв'язку між росією та Північною Кореєю стосовно передачі боєприпасів. Він стверджує, що ці відомості посилюють докази про те, що Північна Корея допомагає росії у війні в Україні.

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"Це дійсно додає більше довіри до того факту, що Північна Корея допомагає росії вести війну в Україні. Якщо у нас немає фотографій, або якщо північнокорейці не скажуть: "Дивіться, ми передаємо снаряди росії" або щось подібне, це найкраще, що ми можемо отримати", - сказав Го.

Цього тижня лідери росії та Північної Кореї, Володимир Путін і Кім Чен Ин, підписали договір про взаємну оборону, обіцяючи один одному військову допомогу у разі нападу. Угода зміцнила зв'язки між двома країнами після російського вторгнення в Україну.

За даними аналітичного центру C4ADS та The Washington Post, за останній період із північнокорейського порту Раджин до російських портів було відправлено ймовірно 27 партій боєприпасів. Вага цих відправлень прирівнюється до тисяч контейнерів, що були розподілені по 16 об'єктах в росії, 12 з яких знаходяться поруч із відомими складами боєприпасів.

Запаси боєприпасів були відправлені на об'єкти, контрольовані Головним ракетно-артилерійським управлінням Міністерства оборони росії (ГРАУ), що свідчить про військове призначення цих вантажів.

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Зустріч путіна та Кім Чен Ина також підкреслила посилення їхньої антизахідної коаліції, до якої входять Китай та Іран, в умовах зростаючих міжнародних санкцій проти Північної Кореї. Північна Корея потребує ресурсів, які може надати росія, включаючи харчі, паливо та готівку.

Ці зусилля можуть мати вирішальне значення для війни росії в Україні, оскільки боєприпаси є критичним фактором у тривалому конфлікті.

Нагадаємо

Президент росії володимир путін публічно заперечив, що росія просила військову у Північної Кореї для війни в Україні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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