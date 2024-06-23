На этой неделе президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали пакт о взаимной обороне, обязавшись оказывать друг другу "немедленную военную помощь" в случае нападения. За несколько дней до встречи Государственный департамент США заявил, что с сентября Северная Корея поставила России более 11 000 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Новый анализ внутренних российских торговых данных, проведенный неправительственной организацией по безопасности C4ADS и опубликованный The Washington Post, демонстрирует распределение подозреваемых северокорейских боеприпасов по России. С августа по январь через два порта на Дальнем Востоке России было распределено более 74 000 метрических тонн взрывчатки, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона артиллерийских снарядов.

Эти данные не указывают на точное происхождение отправлений, но анализ, проведенный the Posts C4ADS, выявил движение российских кораблей между Северной Кореей и Россией за этот период.

ГоМон Хен, старший научный сотрудник сеульского Института стратегии национальной безопасности, связанный с разведывательным управлением Южной Кореи, отметил, что это наиболее убедительное доказательство связи между Россией и Северной Кореей в отношении передачи боеприпасов. Он утверждает, что эти сведения усиливают доказательства о том, что Северная Корея помогает России в войне в Украине.

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"Это действительно добавляет больше доверия к тому факту, что Северная Корея помогает России вести войну в Украине. Если у нас нет фотографий, или если северокорейцы не скажут: "Смотрите, мы передаем снаряды России" или что-то подобное, это лучшее, что мы можем получить", - сказал Го.

На этой неделе лидеры России и Северной Кореи, Владимир Путин и Ким Чен Ын, подписали договор о взаимной обороне, обещая друг другу военную помощь в случае нападения. Соглашение укрепило связи между двумя странами после российского вторжения в Украину.

По данным аналитического центра C4ADS и The Washington Post, за последний период из северокорейского порта Раджин в российские порты было отправлено вероятно 27 партий боеприпасов. Вес этих отправлений приравнивается к тысячам контейнеров, которые были распределены по 16 объектам в России, 12 из которых находятся рядом с известными складами боеприпасов.

Запасы боеприпасов были отправлены на объекты, контролируемые главным ракетно-артиллерийским управлением Министерства обороны России (ГРАУ), что свидетельствует о военном назначении этих грузов.

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Встреча Путина и Ким Чен Ына также подчеркнула усиление их антизападной коалиции, в которую входят Китай и Иран, в условиях растущих международных санкций против Северной Кореи. Северная Корея нуждается в ресурсах, которые может предоставить Россия, включая продукты питания, топливо и наличные деньги.

Эти усилия могут иметь решающее значение для войны России в Украине, поскольку боеприпасы являются критическим фактором в длительном конфликте.

Напомним

Президент России Владимир Путин публично возразил, что Россия просила военную у Северной Кореи для войны в Украине.