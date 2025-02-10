Стоит ли ждать мира в Украине в ближайшее время: в ГУР ответили

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время следует ожидать важных событий, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности, однако все прогнозы остаются лишь прогнозами. Об этом Юсов сказал в интервью YouTube-каналу Дайджест Блауша, передает УНН.

- ответил он на вопрос, стоит ли ждать мира в Украине в ближайшее время.

Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется. И украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации над этим активно работают. И так работают и наши партнеры

По словам Юсова, можно согласиться с высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости мира и прекращения российской агрессии, которая приносит огромные человеческие потери. В то же время он подчеркнул, что ожидать изменений без активных действий не стоит.

Все остальное - это предмет кропотливой работы, и в ближайшее время будут важные события: и Мюнхенская конференция по безопасности, и не только. И, безусловно, они должны принести для нас хорошие новости, но главные события продолжают происходить на поле боя

Он добавил, что поддержка украинских Сил безопасности и обороны важна, и каждый может присоединиться - кто-то помогает финансово, кто-то другим способом. Он подчеркнул, что расслабляться сейчас нельзя.

Мы не можем себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей, хорошие новости надо делать. Это делают дипломаты на своем уровне, военные на своем, гражданское общество - на своем