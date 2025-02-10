Стоит ли ждать мира в Украине в ближайшее время: в ГУР ответили
Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил об ожиданиях важных событий на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, для достижения мира нужна активная работа на всех уровнях.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ближайшее время следует ожидать важных событий, в частности на Мюнхенской конференции по безопасности, однако все прогнозы остаются лишь прогнозами. Об этом Юсов сказал в интервью YouTube-каналу Дайджест Блауша, передает УНН.
Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется. И украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, в том числе общественный сектор, культурная дипломатия, неправительственные общественные организации над этим активно работают. И так работают и наши партнеры
По словам Юсова, можно согласиться с высказываниями президента США Дональда Трампа о необходимости мира и прекращения российской агрессии, которая приносит огромные человеческие потери. В то же время он подчеркнул, что ожидать изменений без активных действий не стоит.
Все остальное - это предмет кропотливой работы, и в ближайшее время будут важные события: и Мюнхенская конференция по безопасности, и не только. И, безусловно, они должны принести для нас хорошие новости, но главные события продолжают происходить на поле боя
Он добавил, что поддержка украинских Сил безопасности и обороны важна, и каждый может присоединиться - кто-то помогает финансово, кто-то другим способом. Он подчеркнул, что расслабляться сейчас нельзя.
Мы не можем себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей, хорошие новости надо делать. Это делают дипломаты на своем уровне, военные на своем, гражданское общество - на своем
Он также отметил, что пока прогнозы относительно дальнейшего развития событий остаются лишь прогнозами.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также анонсировал возможную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.