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Чи варто чекати миру в Україні у найближчий час: в ГУР відповіли

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Представник ГУР Андрій Юсов заявив про очікування важливих подій на Мюнхенській безпековій конференції. За його словами, для досягнення миру потрібна активна робота на всіх рівнях.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що найближчим часом слід очікувати важливих подій, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції, однак усі прогнози залишаються лише прогнозами. Про це Юсов сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Дайджест Блауша, передає УНН

Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться. І українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, у тому числі громадський сектор, культурна дипломатія, неурядові громадські організації над цим активно працюють. І так працюють і наші партнери 

– відповів він на питання, чи варто чекати миру в Україні у найближчий час.

За словами Юсова, можна погодитися з висловлюваннями президента США Дональда Трампа про необхідність миру та припинення російської агресії, яка приносить величезні людські втрати. Водночас він підкреслив, що очікувати змін без активних дій не варто.

Все інше – це предмет кропіткої роботи, і найближчим часом будуть важливі події: і Мюнхенська безпекова конференція, і не лише. І, безумовно, вони мають принести для нас добрі новини, але головні події продовжують відбуватись на полі бою 

- сказав Юсов.

Він додав, що підтримка українських Сил безпеки й оборони є важливою, і кожен може долучитися – хтось допомагає фінансово, хтось в інший спосіб. Він підкреслив, що розслаблятися зараз не можна.

Ми не можемо собі сісти біля телевізора і чекати добрих новин, добрі новини треба робити. Це роблять дипломати на своєму рівні, військові на своєму, громадянське суспільство – на своєму 

- сказав Юсов.

Він також зауважив, що наразі прогнози щодо подальшого розвитку подій залишаються лише прогнозами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується його зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також анонсував можливу зустріч з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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