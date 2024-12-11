Стефанишина заявила, что в ЕС была дискуссия о снижении мобилизационного возраста

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине поднимался на встречах вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с топ-чиновниками Европейского Союза.

Об этом сообщила журналистам в Брюсселе Стефанишина, передает УНН.

Детали

Стефанишина прокомментировала, поднимали ли высокий представитель ЕС Кая Каллас и Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине на встречах с ней.

Этот вопрос казался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, системы тренировки и оснащения украинских бригад - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно нельзя такую неспособность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине.

Поэтому мы такую дискуссию провели и так же, я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировках украинских военных - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста - это не приемлемая позиция. На вопрос, поняли ли Каллас и Кубилюс ее аргументы, Стефанишина ответила: "Да, конечно".

Контекст

Тема снижения мобилизационного возраста начала подниматься в СМИ еще в октябре, тогда Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине, однако пока таких планов нет, поскольку это может быть опасно.

В ноябре Associated Press со ссылкой на представителя администрации Байдена заявляло, что Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин тогда, комментируя призывы о снижении мобилизационного возраста, указал, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

Также в конце ноября спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина обсуждала с партнерами снижение мобилизационного возраста. Впрочем, в МИД Украины не могут сказать, что эта тема на переговорах становилась предметом разногласий или напряженности.

10 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.