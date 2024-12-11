Стефанишина заявила, что в ЕС была дискуссия о снижении мобилизационного возраста

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
13:31 • 70729 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
12:11 • 73513 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
12:06 • 104011 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
11:07 • 90409 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
10:52 • 85129 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 101630 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 142650 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125311 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129584 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138460 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
208 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались порвать оборону ВСУ

208 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались порвать оборону ВСУ

 • 19096 просмотра
Обыски в Укрзализныце проводятся из - за злоупотреблений с международными пассажирскими перевозками - полиция

Обыски в Укрзализныце проводятся из - за злоупотреблений с международными пассажирскими перевозками - полиция

 • 17051 просмотра
Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине - Reuters

Трамп говорил Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине - Reuters

 • 28134 просмотра
Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять РФ по крайней мере до середины 2025 года - Марченко

 • 79027 просмотра
«Попытка №3": Бегун рассказала новую версию где взяли средства на «Зимнюю еПоддержку»

«Попытка №3": Бегун рассказала новую версию где взяли средства на «Зимнюю еПоддержку»

 • 19133 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

13:31 • 70763 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

12:06 • 104014 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 142654 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 172560 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 206285 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

16:12 • 275 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

14:25 • 14881 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 94979 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 92654 просмотра
Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

Владимир Остапчук в третий раз стал отцом

 • 91369 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Стефанишина заявила, что в ЕС была дискуссия о снижении мобилизационного возраста

Стефанишина заявила, что в ЕС была дискуссия о снижении мобилизационного возраста

Киев  •  УНН

 • 8237 просмотра

Read in English

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина провела дискуссию с топ-чиновниками ЕС по снижению мобилизационного возраста в Украине. Она отметила неприемлемость такой позиции из-за отсутствия системы планирования и тренировки бригад.

Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине поднимался на встречах вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с топ-чиновниками Европейского Союза.

Об этом сообщила журналистам в Брюсселе Стефанишина, передает УНН.

Детали

Стефанишина прокомментировала, поднимали ли высокий представитель ЕС Кая Каллас и Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине на встречах с ней.

Этот вопрос казался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, системы тренировки и оснащения украинских бригад

- сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно нельзя такую неспособность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине.

Поэтому мы такую дискуссию провели и так же, я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировках украинских военных

- отметила Стефанишина. 

Она подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста - это не приемлемая позиция. На вопрос, поняли ли Каллас и Кубилюс ее аргументы, Стефанишина ответила: "Да, конечно". 

Контекст

Тема снижения мобилизационного возраста начала подниматься в СМИ еще в октябре, тогда Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине, однако пока таких планов нет, поскольку это может быть опасно.

В ноябре  Associated Press со ссылкой на представителя администрации Байдена заявляло, что Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин тогда, комментируя призывы о снижении мобилизационного возраста, указал, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

Также в конце ноября спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина обсуждала с партнерами снижение мобилизационного возраста. Впрочем, в МИД Украины не могут сказать, что эта тема на переговорах становилась предметом разногласий или напряженности.

10 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина