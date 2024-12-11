Стефанишина заявила, что в ЕС была дискуссия о снижении мобилизационного возраста
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина провела дискуссию с топ-чиновниками ЕС по снижению мобилизационного возраста в Украине. Она отметила неприемлемость такой позиции из-за отсутствия системы планирования и тренировки бригад.
Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине поднимался на встречах вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с топ-чиновниками Европейского Союза.
Об этом сообщила журналистам в Брюсселе Стефанишина, передает УНН.
Детали
Стефанишина прокомментировала, поднимали ли высокий представитель ЕС Кая Каллас и Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине на встречах с ней.
Этот вопрос казался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, системы тренировки и оснащения украинских бригад
Она подчеркнула, что в условиях, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно нельзя такую неспособность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине.
Поэтому мы такую дискуссию провели и так же, я вижу, что Европейский Союз может сыграть большую роль именно в тренировках украинских военных
Она подчеркнула, что снижение мобилизационного возраста - это не приемлемая позиция. На вопрос, поняли ли Каллас и Кубилюс ее аргументы, Стефанишина ответила: "Да, конечно".
Контекст
Тема снижения мобилизационного возраста начала подниматься в СМИ еще в октябре, тогда Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине, однако пока таких планов нет, поскольку это может быть опасно.
В ноябре Associated Press со ссылкой на представителя администрации Байдена заявляло, что Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин тогда, комментируя призывы о снижении мобилизационного возраста, указал, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.
Также в конце ноября спикер МИД Георгий Тихий заявлял, что Украина обсуждала с партнерами снижение мобилизационного возраста. Впрочем, в МИД Украины не могут сказать, что эта тема на переговорах становилась предметом разногласий или напряженности.
10 декабря Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.