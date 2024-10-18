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Партнери хотіли б: Зеленський заявив, що планів щодо мобілізації з 18 років немає

Київ • УНН

 • 24181 перегляди

Президент Зеленський заявив, що партнери пропонували знизити мобілізаційний вік, але наразі таких планів немає. Він наголосив, що зменшення віку мобілізації може бути небезпечним.

Партнери хотіли б: Зеленський заявив, що планів щодо мобілізації з 18 років немає

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери пропонували знизити мобілізаційний вік в Україні, однак наразі таких планів немає, оскільки це може бути небезпечно, передає УНН.

"Так, партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація з 25 років. І ми поки не бачимо, для чого вводити ці зміни", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ.

За його словами, "сьогодні зменшення мобілізаційного віку — небезпечне".

"Для цього є інструмент — у Міноборони є контракт, і є можливість контрактуватися по своїй волі будь-яка людина в віці до 25 років. Планів, щодо мобілізації з 18 років немає", - наголосив Зеленський.

Рада заборонила мобілізацію до 25 років 09.10.24, 10:55 • 15116 переглядiв

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Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що американські політики з обох партій тиснуть на Президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. 

Ірина Колеснік

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