Партнери хотіли б: Зеленський заявив, що планів щодо мобілізації з 18 років немає
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що партнери пропонували знизити мобілізаційний вік, але наразі таких планів немає. Він наголосив, що зменшення віку мобілізації може бути небезпечним.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери пропонували знизити мобілізаційний вік в Україні, однак наразі таких планів немає, оскільки це може бути небезпечно, передає УНН.
"Так, партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. У нас мобілізація з 25 років. І ми поки не бачимо, для чого вводити ці зміни", - сказав Зеленський в інтерв'ю українським ЗМІ.
За його словами, "сьогодні зменшення мобілізаційного віку — небезпечне".
"Для цього є інструмент — у Міноборони є контракт, і є можливість контрактуватися по своїй волі будь-яка людина в віці до 25 років. Планів, щодо мобілізації з 18 років немає", - наголосив Зеленський.
Рада заборонила мобілізацію до 25 років 09.10.24, 10:55 • 15116 переглядiв
Раніше
Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що американські політики з обох партій тиснуть на Президента Володимира Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років.