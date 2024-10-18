Партнеры хотели бы: Зеленский заявил, что планов по мобилизации с 18 лет нет
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст, но пока таких планов нет. Он подчеркнул, что уменьшение возраста мобилизации может быть опасным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине, однако пока таких планов нет, поскольку это может быть опасно, передает УНН.
«Да, партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. У нас мобилизация с 25 лет. И мы пока не видим, для чего вводить эти изменения», - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.
По его словам, «сегодня уменьшение мобилизационного возраста - опасно».
«Для этого есть инструмент - у Минобороны есть контракт, и есть возможность контрактоваться по своей воле любой человек в возрасте до 25 лет. Планов по мобилизации с 18 лет нет», - подчеркнул Зеленский.
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