Партнеры хотели бы: Зеленский заявил, что планов по мобилизации с 18 лет нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры предлагали снизить мобилизационный возраст в Украине, однако пока таких планов нет, поскольку это может быть опасно, передает УНН.

«Да, партнеры хотели бы, чтобы был уменьшен мобилизационный возраст. У нас мобилизация с 25 лет. И мы пока не видим, для чего вводить эти изменения», - сказал Зеленский в интервью украинским СМИ.

По его словам, «сегодня уменьшение мобилизационного возраста - опасно».

«Для этого есть инструмент - у Минобороны есть контракт, и есть возможность контрактоваться по своей воле любой человек в возрасте до 25 лет. Планов по мобилизации с 18 лет нет», - подчеркнул Зеленский.

Рада запретила мобилизацию до 25 лет

Ранее

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на Президента Владимира Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет.