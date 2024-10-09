Рада запретила мобилизацию до 25 лет
Киев • УНН
Верховная Рада Украины одобрила законопроект, освобождающий от мобилизации граждан в возрасте до 25 лет. За принятие законопроекта №11379-д проголосовали 311 депутатов.
Верховная Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации граждан в возрасте до 25 лет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
ВСЕ! Рада запретила мобилизацию 18-25 летних! Законопроект 11379-д принят в целом! За - 311
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении.