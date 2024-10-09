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Рада запретила мобилизацию до 25 лет

Рада запретила мобилизацию до 25 лет

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:55  •  8302 просмотра

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Верховная Рада Украины одобрила законопроект, освобождающий от мобилизации граждан в возрасте до 25 лет. За принятие законопроекта №11379-д проголосовали 311 депутатов.

Верховная Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации граждан в возрасте до 25 лет, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН

ВСЕ! Рада запретила мобилизацию 18-25 летних! Законопроект 11379-д принят в целом! За - 311

- написал Гончаренко в Telegram.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
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