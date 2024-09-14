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На одному з найближчих засідань ВР планує остаточно ухвалити закон, що вирішує питання мобілізації до 25 років

На одному з найближчих засідань ВР планує остаточно ухвалити закон, що вирішує питання мобілізації до 25 років

Київ • УНН

 • 52047 перегляди

Верховна Рада готується розглянути законопроєкт щодо мобілізації осіб до 25 років. Пропонуються зміни для військовозобов'язаних, визнаних непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час.

На одному з найближчих пленарних засідань на наступному тижні народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). Закон вже ухвалений у першому читанні, пише УНН.

Законопроєкт включений до проекту порядку денного на найближчі пленарні засідання для розгляду у другому читанні та ухвалення в цілому.

Слід додати, що у першому читанні законопроект був ухвалений на початку вересня.

Доопрацьованим проектом Закону пропонується внести зміни до прикінцевих положень законів України "Про військовий обов’язок і військову службу" і "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та встановити, що упродовж дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"":

  • військовозобов’язані, які на день набрання чинності Законом України від 21.03.2024 №3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, – не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;
  • військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період з числа осіб, які на день набрання чинності Законом України від 21.03.2024 №3621-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» перебували на військовому обліку військовозобов’язаних як такі, що за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, та які не досягли 25-річного віку можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Мобілізація в Україні: в ТЦК нагадали, кого можуть взяти до війська навіть до 25 років28.07.24, 16:27 • 33785 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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