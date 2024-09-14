На одном из ближайших заседаний ВР планирует окончательно принять закон, решающий вопрос мобилизации до 25 лет

На одном из ближайших пленарных заседаний на следующей неделе народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении, пишет УНН.

Законопроект включен в проект повестки дня на ближайшие пленарные заседания для рассмотрения во втором чтении и принятия в целом.

Следует добавить, что в первом чтении законопроект был принят в начале сентября.

Доработанным проектом Закона предлагается внести изменения в заключительные положения законов Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и установить, что в течение действия военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24. 02.2022 №64/2022 «О введении военного положения в Украине», утвержденным Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX «Об утверждении Указа Президента Украины „О введении военного положения в Украине“»:

военнообязанные, которые на день вступления в силу Закона Украины от 21.03.2024 №3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» находились на воинском учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, - не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву по мобилизации, на особый период из числа лиц, которые на день вступления в силу Закона Украины от 21.03. 2024 №3621-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» находились на воинском учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время, и которые не достигли 25-летнего возраста могут быть уволены с военной службы в запас, если они не выразили желания продолжать военную службу.

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