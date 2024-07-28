В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. И согласно действующему законодательству оказаться в армии могут и те, кому нет 25 лет. Об этом заявили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

Детали

В ТЦК подчеркивают, что не все украинцы знают законодательство и подхватывают информационные провокации о якобы незаконной мобилизации тех, кому еще нет 25 лет.

Там отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, однако есть случаи, когда и такие лица могут быть мобилизованы. В частности, мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать в таких случаях:

Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;



«Ограниченно годный», то есть признан военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный в военное время.



В ведомстве подчеркивают, что с апреля 2024 года нет статуса «ограниченно годный». Люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

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Дополнение

В ТЦК напоминают, что согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:

Готов к службе;

Пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;



Непригоден к военной службе с исключением с воинского учета;



Временно непригоден - требуют лечения, отпуска, освобождения от выполнения служебных обязанностей;



Непригодные к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев.



Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану, но не хватает мест для тренировок мобилизованных войск. В сотрудничестве с Польшей ведется работа над расширением тренировочных центров как внутри страны, так и за ее пределами.