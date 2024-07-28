Киев • УНН
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая может касаться и мужчин до 25 лет при определенных условиях. ТЦК разъясняет законодательство и опровергает мифы о незаконности такого призыва.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанных граждан призывают на военную службу. И согласно действующему законодательству оказаться в армии могут и те, кому нет 25 лет. Об этом заявили в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.
Детали
В ТЦК подчеркивают, что не все украинцы знают законодательство и подхватывают информационные провокации о якобы незаконной мобилизации тех, кому еще нет 25 лет.
Там отметили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет зачисляются в категорию призывников, однако есть случаи, когда и такие лица могут быть мобилизованы. В частности, мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать в таких случаях:
В ведомстве подчеркивают, что с апреля 2024 года нет статуса «ограниченно годный». Люди, которые его имели, остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.
То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.
В Україні понад 11 млн чоловіків потенційно підлягають мобілізації, але фінальна цифра поки невідома – Наталуха4 июля 2024, 12:04 • 24837 просмотров
Дополнение
В ТЦК напоминают, что согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:
Напомним,
Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану, но не хватает мест для тренировок мобилизованных войск. В сотрудничестве с Польшей ведется работа над расширением тренировочных центров как внутри страны, так и за ее пределами.