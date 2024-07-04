Обновление данных продолжается, но пока есть информация, что около 565 тыс. мужчин уже забронированы; около 1,5 млн могут иметь инвалидность; также часть из 11 млн - служит; еще часть - за рубежом.

Об этом рассказал Громадському радио Дмитрий Наталуха, юрист, правозащитник, председатель Комитета по вопросам экономического развития ВРУ, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос сколько на сегодня в Украине есть военнообязанных, Дмитрий Наталуха отметил следующее:

У нас 11 млн 106 тыс 523 мужчины есть в Украине от 25 до 59 лет - заявил он.

В то же время чиновник отметил, что до сих пор открыт вопрос, сколько из 11 млн являются военнообязанными, поскольку "системное обновление данных происходит у нас на глазах, прямо сейчас, и пока нет инструмента, который бы обеспечил синхронизацию и свел бы эти реестры".

По мнению Наталухи, финальную цифру не знает никто.

Сказать, что цифру можно посмотреть - к сожалению нет. - заметил он.

Относительно статистики забронированных, а также тех, кто имеет инвалидность.

Последние цифры по бронированию, которые мы получали говорят что у нас забронированных было чуть меньше 600 тыс, а точнее 565 тыс. Я сделаю ремарку, что эта цифра чрезвычайно динамична, это показатель может очень резко прыгать. - сказал правозащитник и председатель Комитета по экономическому развитию.

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Наталуха заявил, что согласно расчетам, из этих 11 млн "где-то 1,5 млн могут иметь инвалидность".

Чиновник отметил, что полноценной статистики пока никто не ведет.

То есть отсюда мы получим цифру где-то, грубо говоря, в 10 млн военнообязанных. Из этой цифры, часть уже служит, часть за границей. - добавил Наталуха.

Дополнение

Председатель Комитета по вопросам экономического развития ВРУ также сказал, что стоит услышать цифры от предприятий, которые признаны критическими

У них есть квота 50% от всего количества военнообязанных в штате. Но это не значит, что все их заполняют на 100%, - сказал Дмитрий Наталуха.

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