Кабинет министров разрешил увеличить количество забронированных работников органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации, которой предоставил группе полномочия предоставлять министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.

Министр в свою очередь будет принимать решение об увеличении объемов бронирования лиц, занимающих должности в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления.

Напомним

Вскоре должно начаться бета-тестирование электронного бронирования работников. Услуга будет доступна на портале Дія, где руководители предприятий смогут онлайн регистрировать забронированных сотрудников без необходимости предоставления дополнительных данных.