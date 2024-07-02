Киев • УНН
Кабинет Министров разрешил Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных госслужащих подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.
Кабинет министров разрешил увеличить количество забронированных работников органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления. Об этом сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения в положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации, которой предоставил группе полномочия предоставлять министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования.
Министр в свою очередь будет принимать решение об увеличении объемов бронирования лиц, занимающих должности в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления.
Напомним
Вскоре должно начаться бета-тестирование электронного бронирования работников. Услуга будет доступна на портале Дія, где руководители предприятий смогут онлайн регистрировать забронированных сотрудников без необходимости предоставления дополнительных данных.