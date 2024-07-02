Підготуйте парасольки: в Україні попереджають про погіршення погодних умов
Київ • УНН
У кількох областях України, включаючи Київ, очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Через сильні опади оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності.
У Києві та області у найближчі години з утриманням до кінця доби 2 липня очікуються грози - I рівень небезпеки. Завтра, 3 липня, у західніх та деяких північних областях України очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Як повідомляється, у Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози - I рівень небезпеки (жовтий).
Завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с .
Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий).
В ДСНС закрикали бути обережними та дотримуватись правил безпеки, перебуваючи на вулиці. А також не забувати про парасольки.
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