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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Підготуйте парасольки: в Україні попереджають про погіршення погодних умов

Київ • УНН

 • 35285 перегляди

У кількох областях України, включаючи Київ, очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Через сильні опади оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності.

Підготуйте парасольки: в Україні попереджають про погіршення погодних умов

У Києві та області у найближчі години з утриманням до кінця доби 2 липня очікуються грози - I рівень небезпеки. Завтра, 3 липня, у західніх та деяких північних областях  України очікуються грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомляється, у Києві та області найближчим часом, з утриманням до кінця доби, очікуються грози - I рівень небезпеки (жовтий).

Завтра, 3 липня, у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях в Укргідрометцентрі прогнозують грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с .

 Значні дощі прогнозуються у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також вночі у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях – I рівень небезпеки (жовтий). У Чернівецькій області – II рівень небезпеки (помаранчевий). 

В ДСНС закрикали бути обережними та дотримуватись правил безпеки, перебуваючи на вулиці. А також не забувати про парасольки.

Дощі на Заході України та суха погода у центральних регіонах: синоптики розповіли про погоду на 3 липня 02.07.24, 14:23 • 17781 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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