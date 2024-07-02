Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

В Киеве и области в ближайшие часы с удержанием до конца суток 2 июля ожидаются грозы - I уровень опасности. Завтра, 3 июля, в западных и некоторых северных областях Украины ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщается, в Киеве и области в ближайшее время, с удержанием до конца суток, ожидаются грозы - I уровень опасности (желтый).

Завтра, 3 июля, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях в Укргидрометцентре прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Значительные дожди прогнозируются в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ночью в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях - I уровень опасности (желтый). В Черновицкой области - II уровень опасности (оранжевый).

В ГСЧС закрыкали быть осторожными и соблюдать правила безопасности, находясь на улице. А также не забывать о зонтиках.

Дожди на Западе Украины и сухая погода в центральных регионах: синоптики рассказали о погоде на 3 июля