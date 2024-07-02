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Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації держслужбовців

Київ • УНН

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Кабінет Міністрів дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Кабмін дозволив збільшити кількість заброньованих від мобілізації держслужбовців

Кабінет міністрів дозволив збільшити кількість заброньованих працівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації, якою надав групі повноваження надавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Міністр у свою чергу буде приймати рішення щодо збільшення обсягів бронювання осіб, які займають посади в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо

Невдовзі має розпочатися бета-тестування електронного бронювання працівників. Послуга буде доступна на порталі Дія, де керівники підприємств зможуть онлайн реєструвати заброньованих співробітників без необхідності надання додаткових даних.

Павло Башинський

Павло Башинський

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