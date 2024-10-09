Рада заборонила мобілізацію до 25 років
Київ • УНН
Верховна Рада України схвалила законопроєкт, що звільняє від мобілізації громадян віком до 25 років. За ухвалення законопроєкту №11379-д проголосував 311 депутат.
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає звільнення від мобілізації громадян віком до 25 років, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
ВСЕ! Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних! Законопроєкт 11379-д ухвалено в цілому! За - 311
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). З