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Рада заборонила мобілізацію до 25 років

Рада заборонила мобілізацію до 25 років

Київ • УНН

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Верховна Рада України схвалила законопроєкт, що звільняє від мобілізації громадян віком до 25 років. За ухвалення законопроєкту №11379-д проголосував 311 депутат.

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає звільнення від мобілізації громадян віком до 25 років, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН

ВСЕ! Рада заборонила мобілізацію 18-25 річних! Законопроєкт 11379-д ухвалено в цілому! За - 311

- написав Гончаренко у Telegram.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). З

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
oleksii-honcharenkoОлексій Гончаренко
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